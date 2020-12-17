Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 2 gözaltı daha
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Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 2 gözaltı daha

17.12.2020 10:50 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:54
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 2 gözaltı daha

BURSA'da sahte içkiden 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de hastanede tedaviye alındığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1'i Tekirdağ'da, 2 kişi daha gözaltına alındı.

BURSA'da sahte içkiden 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de hastanede tedaviye alındığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1'i Tekirdağ'da, 2 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 2 kişi tutuklanmıştı.

Kentte içki içen 14 kişi, rahatsızlanınca pazartesi ve salı günleri Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'nde kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili (51), Ferdi Nilüfer (37), İrfan Çivi (39), Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Sümer Ç. 51), Mustafa D. (58), Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52) ve Mehmet Özgür K. tedaviye alındı. Bu kişilerden Mehmet İncili, Ferdi Nilüfer ve İrfan Çivi yaşamını yitirdi. Mehmet T., Fatih Deniz Y., Sümer Ç., Mustafa D., Ramiz H. ve Güner M.'nin de sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDIOlayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan, dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.2 GÖZALTI DAHA

Polis ekipleri, Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan'ın ifadelerinden yola çıkarak Muhammet H. (42) ve Birkan B.'nin (44) de sahte içki sattığını belirledi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Muhammet H. ile Bursa'da tekel bayisi işleten Birkan B. de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 2 gözaltı daha
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 2 gözaltı daha
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 2 gözaltı daha
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 2 gözaltı daha
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 2 gözaltı daha
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 2 gözaltı daha
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 2 gözaltı daha
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 2 gözaltı daha
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında 2 gözaltı daha

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Huzeyfe ÖZDEMİR

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