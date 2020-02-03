Bursa'da 112 bin kişiye kanser taraması

03.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:44

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, 'Dünya Kanser Günü' kapsamında açıklamalarda bulundu. Erken tanı konulmuş ve uygun şekilde tedavi edilmiş birçok kanserin iyileşme olasılığının yüksek olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Kanserden ölümlerin yaklaşık üçte biri; tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi (fazla kilolu ya da şişman/obez olma), yetersiz meyve ve sebze beslenimi, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklanmaktadır. Aşırı kilolu veya şişman (obez) olmak bağırsak, göğüs, rahim, yumurtalık, pankreas, özofagus, böbrek, karaciğer, ileri prostat ve safra kesesi kanseri olmak üzere kanser riskini arttırır. Günümüzde kanserlerin yüzde 30-50'ye yakınının, risk faktörlerinden kaçınma yoluyla önlenebilir olduğu görülmektedir. Bu yüzden taramalara oldukça önem veriyoruz. Taramalar sayesinde kanseri erken teşhis edebilme ve hızlı bir şekilde tedaviye sevk etme şansımız artıyor" dedi.

Kanserin toplumlarda önemli bir yüke neden olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Kanser bireylerde de maddi manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır. Bunun yanı sıra kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olması bu konuya verilen önemin giderek artmasına yol açmıştır. Kanser konusunda farkındalığın artması, erken uyarı işaretlerinin tanınması sağlığımız hakkında bilinçli seçimler yapma ve kanser hakkındaki korku ve yanlış algılarımıza karşı koyma konusunda güç verir" şeklinde konuştu.

112 Bin 616 Kişiye Tarama Hizmeti

Bursa'da yürütülen kanser tarama çalışmaları hakkında da bilgiler veren Uzm. Dr. Kaşıkcı, "İlimizde ikinci basamakta hastanelerde verilen kanser tarama hizmetlerinin yanı sıra birinci basamakta da 7 Sağlıklı Hayat Merkezi'nde (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi) ve Osmangazi ilçesinde bulunan Döne Ocak KETEM biriminde ücretsiz kanser taramaları gerçekleştirilmektedir. 2019 yılında KETEM birimlerinde; 40-69 yaş arası 40 bin 990 kadına meme kanseri taraması yapılmış olup, 51 kadında meme kanseri tespit edilmiştir. 30-65 yaş arası 36 bin 297 kadına rahim ağzı kanseri taraması yapılmış olup, 20 rahim ağzı kanseri tespit edilmiştir. Ayrıca 50-70 yaş arası 35 bin 329 kadın ve erkeğe kolon kanseri taraması yapılmış olup, 2 kolon kanseri tespiti edilmiş, bu kişilerin gerekli tedavilerinin devam edilmesini sağlamak için bir üst basamağa sevk edilmişlerdir. Tüm vatandaşlarımızı geç olmadan ücretsiz kanser taramalarını yaptırmak için KETEM birimlerimize bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler