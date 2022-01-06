Bursa'da 10 yıllık husumet kanlı bitti - Haberler
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Bursa'da 10 yıllık husumet kanlı bitti

Bursa'da 10 yıllık husumet kanlı bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da aralarında alacak verecek meselesinden dolayı 10 yıllık husumet bulunan iki kişi buluşunca silahlar konuştu.

BURSA (İHA) - Bursa'da aralarında alacak verecek meselesinden dolayı 10 yıllık husumet bulunan iki kişi buluşunca silahlar konuştu. Karşılıklı birbirlerine ateş eden iki kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Gölet'i kenarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı 10 yılı aşkın süredir husumet bulunan 54 yaşındaki O.D. ile 38 yaşındaki Y.G. Kayapa Gölet'inde sözleşerek buluştu. İkili ilk olarak sözlü olarak tartışmaya başladı. Sonrasında tartışma yerini silaha bıraktı. İkilinin birbirine ateşlediği silahtan çıkan kurşunlardan O.D. bacak ve kolundan, Y.G. ise başından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan O.D. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, O.D. ise ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. O.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Y.G.'nin ise ayakta yapılan tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine ifadesi alınmak üzere götürüldüğü öğrenildi. Polis ekipleri olay yerindeki suç aleti iki silahı alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

(Hakan Gönül - Ali Kamur/ İHA)

Bursa'da 10 yıllık husumet kanlı bitti

Bursa'da 10 yıllık husumet kanlı bitti

Bursa'da 10 yıllık husumet kanlı bitti

Bursa'da 10 yıllık husumet kanlı bitti

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