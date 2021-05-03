Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı
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Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı
Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan - Haberler | Güncel

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu "Yaren" adlı leyleğin 3 yavrusu dünyaya geldi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu "Yaren" adlı leyleğin 3 yavrusu dünyaya geldi.

Her yıl göç mevsiminde Afrika kıtasından göç eden leyleklerin yaşadığı, Türkiye'nin Avrupa Leylek Köyü Ağı'na üye tek bölgesi Eskikaraağaç'ta halkın "Yaren" adını verdiği leylek, yuvasında yumurtalarından yeni çıkan yavrularını besliyor.

Yaren'in yuvada eşi ve yavrularıyla yaşamı, Karacabey Belediyesinin yakın bir noktaya yerleştirdiği 24 saat çekim yapan kamerayla belediyenin web sitesi "yarenleylek.com" ve YouTube üzerinden canlı yayınlanıyor.

Yoğun ilgi gören yayının kayıtlarında henüz çatlamamış yumurtaların bulunmasından dolayı yavru sayısının artması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan

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