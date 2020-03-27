BURSA Çağdaş Yıldız'ın babası: Oğlum Kestel Belediye Başkanı'nı vurmadığı için öldürüldü
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Çağdaş Yıldız, Yusuf Demir, Kestel, Güncel

BURSA Çağdaş Yıldız'ın babası: Oğlum Kestel Belediye Başkanı'nı vurmadığı için öldürüldü

Çağdaş Yıldız'ın babası: Oğlum Kestel Belediye Başkanı'nı vurmadığı için öldürüldüBURSA'da, ticari anlaşmazlık nedeniyle Yusuf Demir (47) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Çağdaş Yıldız'ın (37) babası Ergün Yıldız, "Yusuf Demir, oğlumu daha önceki Kestel Belediye Başkanı Yener...

27.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:26
BURSA Çağdaş Yıldız'ın babası: Oğlum Kestel Belediye Başkanı'nı vurmadığı için öldürüldü

Çağdaş Yıldız'ın babası: Oğlum Kestel Belediye Başkanı'nı vurmadığı için öldürüldü

BURSA'da, ticari anlaşmazlık nedeniyle Yusuf Demir (47) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Çağdaş Yıldız'ın (37) babası Ergün Yıldız, "Yusuf Demir, oğlumu daha önceki Kestel Belediye Başkanı Yener Acar'ı silahla yaralaması için azmettirdi. Şimdiki Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ı da silahla vurdurmak istedi. Oğlum yapmayınca, öldürüldü" dedi.

Olay, 19 Mart saat 23.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Ticari anlaşmazlık yaşadıkları öne sürülen Çağdaş Yıldız ve Yusuf Demir, konuşmak için buluştu. İddiaya göre ikili aralasında çıkan tartışmada, Demir, ruhsatsız tabancasıyla Çağdaş Yıldız'ı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Yıldız'ı, Demir'in yakınları, özel otomobil ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerine yaptığı eş zamanlı operasyonlarla Yusuf Demir ile olay anında yanında bulunan E.D.(34), M.D.(48) ve İ.D.'yi (30) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Demir emniyet çıkışında gazetecilerin, "Neden vurdunuz?" sorusuna, "Kazayla oldu" yanıtını verdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Demir tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.D., M.D. ve İ.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'OĞLUMU KESTEL BELEDİYE BAŞKANINI VURMADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜ'

Öldürülen Çağdaş Yıldız'ın babası Ergün Yıldız DHA'ya konuştu. Yusuf Demir'in 15 senedir oğlundan çeşitli konularda faydalandığını iddia eden Yıldız, "Yusuf Demir, 15 senedir oğlumun yanına gelip kan emen bir adamdır. Ağabey-kardeş gibi yaklaşarak oğlumdan geçinen bir insandır. Ailesi de dahil evine, oğlum bakıyordu. Eski Kestel Belediye Başkanı Yener Acar'ı da oğlumun kafasına girerek vurduran Yusuf Demir. Şimdi ki Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ı da vurdurmak istedi. Ben de 6 ay önce yaşananlara müdahale ettim. Oğlumla konuşarak olayların farkına varmasını sağladım. Bu nedenle oğlum Yusuf Demir'le arasına mesafe koydu. Araları açılınca da oğlumu öldürdü" dedi.

'OĞLUMUN SIRTINDAN GEÇİNİYORDU'

Yusuf Demir'in oğlu Çağdaş Yıldız'I barışmak bahanesiyle ailesinin yanına çağırdığını iddia eden Ergün Yıldız, "Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'a silahlı saldırısını önledim. Çağdaş'ı ondan ayırdığım için oğluma kumpas kurarak, ailesinin yanında konuştuktan 1 saat sonra arabaya çağırıyor. Orada göğsüne silahla ateş ediyor. Bunun hiçbir ortaklığı yok oğlumla" diye konuştu.

'CEZADA İNDİRİM ALABİLMEK İÇİN KAZAYLA VURDUM DEDİ'

Yusuf Demir'in oğlunu kazayla vurduğuna inanmadığını belirten baba Yıldız, "Oğlumu kazayla vurduğunu söylemesinin nedeni belli. Yusuf Demir adliye ortamlarını çok iyi bildiği için senaryo yazdı. Hem cezasında indirim alabilmek için böyle demiştir hem de toplumda da senelerdir ailesine bakan, sürekli nemalandığı birini öldürdüğünden dışlanmamak için kaza demesi doğaldır" diye konuştu.

BURSA Çağdaş Yıldız'ın babası: Oğlum Kestel Belediye Başkanı'nı vurmadığı için öldürüldü

Kaynak: DHA

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BURSA Çağdaş Yıldız'ın babası: Oğlum Kestel Belediye Başkanı'nı vurmadığı için öldürüldü

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