Bursa Büyükşehir Stadı'na Hibrit Çim Uygulaması

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Büyükşehir Stadı'nda hibrit çim zemin kaplama çalışmalarında sona gelindi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altın ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, stadyumun yenilenen zeminini inceledi.



Altepe, burada yaptığı açıklamada, Yaklaşık 2 yıldır kullanılan stadyumun zemininde çeşitli sıkıntılar yaşandığını hatırlattı.



Zemindeki killi toprağın kaldırıldığını bildiren Altepe, şunları kaydetti:



"Altyapı yeniden düzenlendi ve çim kaplama işlemi de tamamlandı. 15 gün sonra da hibrit çim uygulaması yapılacak. Böylelikle zeminin mukavemeti artacak, bakımı daha kolay olacak. Su geçirgenliği ise 8 kat artacak. Drenaj sistemi olsa da son yıllarda kısa zamanda ani yağışlar olabiliyor. Bu ani ve büyük yağışlarda da zeminde su tutma olayı yaşanmayacak. Yüzde 5 oranında hibrit ve yüzde 95 oranında normal çim uygulaması yapılacak. İnşallah yeni sezonda tüm eksiklikleri giderilmiş yeni stadyumumuz Bursaspor'a da başarılar getirecek."