Bursa Büyükşehir'den sel baskınlarına önlem

Bursa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda şiddetli yağışlar sonrası Ovaakça bölgesinde yaşanan sel baskınlarının tekrarlanmaması için bölgede altyapı hamlesi başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışlarda oluşabilecek sel baskınlarının önüne geçmek amacıyla Osmangazi İlçesi Ovaakça Merkez Mahallesi'nde çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz aylarda yaşanan şiddetli yağış nedeniyle oluşan su baskınlarını yerinde inceleyen BUSKİ yetkilileri, bölgede muhtemel yağışlarda tekrar oluşabilecek sel baskınlarının önüne geçmek için, İstanbul yolu kenarında yağmursuyu ve kanalizasyon çalışmalarını başlattı. Ovaakça Merkez Mahalle'si 1. Hicran Sokak ve Yalova Yolu, İstanbul istikameti tali yolda yağmursuyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarında önemli bir mesafe kat edildi. Ayrıca bölgede üç adet su alma yapısı planlandı. Bu çalışmalar tamamlandığında Ovaakça Mahallesi'nde olası sel baskını riski ortadan kaldırılmış olacak.

Küresel bir sorun olan iklim değişikliği nedeniyle normalde bir haftada düşmesi gereken yağışların 1 saatte oluştuğunu, bunun da sel baskınlarına yol açtığını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, baskın risklerini ortadan kaldırmak için altyapıyı güçlendirdiklerini söyledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, "Tecrübe ettiğimiz sel baskınları ile bir kere daha görüyoruz ki sağlıklı altyapılar inşa etmek, büyükşehirlerin olmazsa olmazı. Bizler de Bursa'mız için şehrin her noktasında altyapıya büyük önem veriyoruz. Şehir merkezinde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını birbirinden ayırdık. Bununla birlikte ihtiyaç olan yerlerde yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Bunlar toprağın altında kalan önemli altyapı yatırımları çok fazla dikkat çekmese de çok önem arz eden çalışmalar" dedi. - BURSA