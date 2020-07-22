Bursa Büyükşehir Belediyesi acıları hafifletiyor
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Bursa Büyükşehir Belediyesi acıları hafifletiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi acıları hafifletiyor Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak doğumdan ölüme yaşamın her anında vatandaşın yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, cenaze hizmetleri ile de vatandaşın acılarını hafifletiyor.

22.07.2020 19:19 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:26

Bursa Büyükşehir Belediyesi acıları hafifletiyor

BURSA - Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak doğumdan ölüme yaşamın her anında vatandaşın yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, cenaze hizmetleri ile de vatandaşın acılarını hafifletiyor. Bir telefonla vatandaşların tüm cenaze hizmetleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, yenilenen cenaze nakil araçlarıyla hizmet kalitesi de en üst seviyeye çıkarıldı.

Vatandaşların en acılı günlerinde evrak peşinde koşturmadan bir telefonla tek merkezden hizmet almalarını sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 15 cenaze nakil aracını yeniledi. Günde 45, yılda ise yaklaşık 16 bin cenaze yıkama ve defin işlemi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, THY ile yaptığı protokol kapsamında şehir dışı cenaze nakil hizmetleriyle de vatandaşların omuzlarından önemli bir yükü almaya devam ediyor.

Bin 300 mezarlıkta hizmet

Beraberindeki AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte Acemler'deki Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyeciliğin sadece altyapıdan ibaret olmadığını ve hayatın her alanına dokunmaya çalıştıklarını söyledi. Doğumdan ölümü hayatın her aşamasında vatandaşa hizmet verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Kimsesizlerin kimi olmak, ihtiyaç sahiplerinin sofrasında AŞ olmak, kültür sanat etkinlikleriyle de insanları mutlu etmek asli görevlerimiz. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'mıza bağlı olan Mezarlıklar Şube Müdürlüğümüz de en acı günlerinde halkımızın yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyemize ait 15 araçla 17 ilçede hizmet veriyoruz. Cenaze nakil işlemlerinin sorunsuz bir şekilde sağlanması için araçlarımızı yeniledik. Bunun yanında bizim sorumluluğumuzda 1300 mezarlık var ve bunların da düzenli olarak bakımlarını yapıyoruz. Ben tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü onlar o acılı anda bir telefonla cenazenin alınıp yıkanmasından, mezarlığın hazırlanmasına kadar her aşamada vatandaşlarımızın yanında oluyorlar. Bu vesileyle yenilenen araçlarımızla kazasız belasız hizmet vermeyi diliyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi acıları hafifletiyor

Kaynak: İHA

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