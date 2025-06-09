Bursa BUSKİ su kesintisi! 9-10 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

OSMANGAZİ

ATICILAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/06/2025 18:20

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/06/2025 23:00

Kesim Tarihi: 07/06/2025 18:20

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_D17 Alt bölgesinde bulunan Atıcılar Mahallesi Namık Kemal Caddesi ve civarı arıza nedeniyle 07.06.2025 tarihinde 18:20 ile 23:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

NİLÜFER

ESENTEPE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/06/2025 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/06/2025 17:00

Kesim Tarihi: 09/06/2025 15:00

Açıklama: Nilüfer İlçesi Esentepe Mahallesi Güneş Sokak ve civarı arıza nedeniyle 09.06.2025 tarihinde 15:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.