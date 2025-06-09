Bursa BUSKİ su kesintisi! 9-10 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 9-10 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Haziran Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

OSMANGAZİ

ATICILAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/06/2025 18:20

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/06/2025 23:00

Kesim Tarihi: 07/06/2025 18:20

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_D17 Alt bölgesinde bulunan Atıcılar Mahallesi Namık Kemal Caddesi ve civarı arıza nedeniyle 07.06.2025 tarihinde 18:20 ile 23:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

NİLÜFER

ESENTEPE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/06/2025 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/06/2025 17:00

Kesim Tarihi: 09/06/2025 15:00

Açıklama: Nilüfer İlçesi Esentepe Mahallesi Güneş Sokak ve civarı arıza nedeniyle 09.06.2025 tarihinde 15:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap

Ali Koç'un 'aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine bomba cevap
Sahne tarzı olay oldu! Ece Seçkin'den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt

Kıyafetini eleştiren takipçisine tek cümlelik yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

Osimhen'in alternatifi Fener'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı

Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.