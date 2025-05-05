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Bursa BUSKİ su kesintisi! 5-6 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 5-6 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Mayıs Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

GEMLİK SU KESİNTİSİ

CUMHURİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/05/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/05/2025 18:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik İlçesi Cumhuriyet Mahallesi ve civarında 06.05.2025 tarihinde, 09:00 ? 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

FETHİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/05/2025 14:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/05/2025 16:00

Kesim Tarihi: 05/05/2025 14:30

Açıklama: Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi Çardak Sokak ve civarında arıza nedeniyle 05/05/2025 tarihinde 14:30 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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