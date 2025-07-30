Bursa BUSKİ su kesintisi! 30-31 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

GEMLİK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 31/07/2025 00:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/07/2025 08:00

Kesim Tarihi: 31/07/2025 00:10

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi, Gencali Mahallesi (Kumsaz Mevki) ve civarında 31.07.2025 tarihinde 00:10 ile 08:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

YILDIRIM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/07/2025 17:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 30/07/2025 19:00

Kesim Tarihi: 30/07/2025 17:00

Açıklama: Yıldırım İlçesi Eğitim Mahallesi Kaçak Sokak ve civarı arıza nedeniyle 30.07.2025 tarihinde 17:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.