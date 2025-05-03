Bursa BUSKİ su kesintisi! 3-4 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 3 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 3 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

DEMİRTAŞ BARBAROS

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/05/2025 17:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/05/2025 20:00

Kesim Tarihi: 03/05/2025 17:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_GEÇ Alt bölgesinde bulunan Demirtaş Barbaros Mahallesi Barajyolu Cadde ve Cumhuriyet Mahallesi Tamamı arıza nedeniyle 03.05.2025 tarihinde 17:00 ile 20:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

GÜRSU SU KESİNTİSİ

İSTİKLAL

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/05/2025 14:40

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/05/2025 18:40

Kesim Tarihi: 03/05/2025 14:40

Açıklama: Gürsu İlçesi İstiklal Mahallesi ve Zafer Mahallesinde içme suyu arızası nedeniyle 03.05.2025 tarihinde 14:40-18:40 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.Çalışmaların erken tamamlanması durumunda içme suyu şebekeye daha önce verilebileceğinden vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir.