Bursa BUSKİ su kesintisi! 27-28 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

ERİKLİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/05/2025 18:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/05/2025 19:30

Kesim Tarihi: 27/05/2025 18:30

Açıklama: Yıldırım İlçesi C3_D20 Alt bölgesinde bulunan Erikli mahallesi Elibol Sokak ve civarında arıza nedeniyle 27.05.2025 tarihinde 18:30 ile 19:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilecektir.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

KONAK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/05/2025 15:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/05/2025 17:30

Kesim Tarihi: 27/05/2025 15:30

Açıklama: Nilüfer İlçesi C4_B33 Alt bölgesinde bulunan Konak Mahallesi Kumlu Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 27.05.2025 tarihinde 15:30 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.