Bursa BUSKİ su kesintisi! 26-27 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/09/2025 18:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 26/09/2025 22:00

Kesim Tarihi: 26/09/2025 18:00

Açıklama: Nilüfer İlçesi Dağyenice Mahallesi Ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 26.09.2025 Tarihinde 18:00 ile 22:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

YILDIRIM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/09/2025 19:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 26/09/2025 21:00

Kesim Tarihi: 26/09/2025 19:00

Açıklama: Akçağlayan Mahallesi 1.Gonca Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 26.09.2025 Tarihinde 19:00 ile 21:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.