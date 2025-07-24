Bursa BUSKİ su kesintisi! 24-25 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri...
Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Temmuz su kesintisi saatleri...
BURSA SU KESİNTİSİ
Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:
GEMLİK
Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/07/2025 10:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 24/07/2025 17:00
Kesim Tarihi: 24/07/2025 10:00
Açıklama: SU ARIZA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI SEBEBİYLE ZAMAN ZAMAN KESİNTİ YAPILACAKTIR.
KARACABEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/07/2025 14:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 24/07/2025 19:00
Kesim Tarihi: 24/07/2025 14:30
Açıklama: Karacabey İlçesi Hamidiye, Hüdavendigar ve Mamuriyet Mahallelerinde şebeke arızası nedeniyle 24.07.2025 tarihinde Perşembe günü 14:30-19:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.