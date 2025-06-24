Bursa BUSKİ su kesintisi! 24-25 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

OSMANGAZİ

SOĞUKKUYU

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/06/2025 18:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/06/2025 20:00

Kesim Tarihi: 24/06/2025 18:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi Soğukkuyu Mahallesi Varlık sokak ve civarında arıza nedeniyle 24.06.2025 tarihinde 18:00 ile 20:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilecektir.

YILDIRIM

KARAPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/06/2025 19:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/06/2025 21:00

Kesim Tarihi: 24/06/2025 19:00

Açıklama: Yıldırım İlçesi C3_D-30 Alt bölgesinde bulunan Karapınar Mahallesi C305. .Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 24.06.2025 tarihinde 19:00 ile 21:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.