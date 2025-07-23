Bursa BUSKİ su kesintisi! 23-24 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 23-24 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 23 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 23 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 23 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 23 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 23/07/2025 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 23/07/2025 17:00

Kesim Tarihi: 23/07/2025 15:00

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B53 Alt Bölgesinde Bulunan, Üçevler Mahallesi 48. Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 23.07.2025 Tarihinde 15:00 ile 17:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KARACABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 23/07/2025 19:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 23/07/2025 23:00

Kesim Tarihi: 23/07/2025 19:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Hamidiye Mahallesi Dutluk Mevkiinde şebeke arızası nedeniyle 23.07.2025 tarihinde Çarşamba günü 19:00-23:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

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