Bursa BUSKİ su kesintisi! 21-22 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 21 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 21 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/07/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 21/07/2025 18:00

Kesim Tarihi: 21/07/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Çınarönü Mahallesi ve Arabayatağı Mahallesinde 21.07.2025 tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/07/2025 17:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 21/07/2025 20:00

Kesim Tarihi: 21/07/2025 17:30

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B53 Alt Bölgesinde Bulunan, Üçevler Mahallesi Devre Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 21.07.2025 Tarihinde 17:30 ile 20:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.