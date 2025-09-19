Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Eylül Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 19/09/2025 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 19/09/2025 17:00

Kesim Tarihi: 19/09/2025 15:00

Açıklama: Beşevler Mahallesi Cenk Sokak ve Civarı, "ACİL ARIZA ÇALIŞMASI" Nedeniyle 19.09.2025 Tarihinde 15:00 ile 17:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 19/09/2025 17:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 19/09/2025 19:00

Kesim Tarihi: 19/09/2025 17:00

Açıklama: Gündoğdu Mahallesi Diyar Sokak ve Civarında, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 19/09/2025 Tarihinde 17:00 ile 19:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası'ndan aldığı ceza onandı

Ekrem İmamoğlu'na o davadan kötü haber! İstinaf da onadı
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' resti: Onu sana vermeyiz

Netanyahu'ya bir kez daha resti çekti: Onu sana vermeyiz
İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak

İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek müjdesi: 3 milyar TL'lik kredi imkanı sunacağız

Salondakilere müjdeyi bizzat verdi: 3 milyar TL'lik kredi sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de doğru cevabın alkışlanmadığı tek soru

Kim Milyoner Olmak İster'de doğru cevabın alkışlanmadığı tek soru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.