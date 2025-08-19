Bursa BUSKİ su kesintisi! 19-20 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 19-20 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Ağustos Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

KARACABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 19/08/2025 11:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 19/08/2025 19:00

Kesim Tarihi: 19/08/2025 11:00

Açıklama: Emirsultan, Gazi, Yeni Mahallelerinde şebeke arızası nedeniyle 19.08.2025 tarihinde Salı günü 11.00-19.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 19/08/2025 19:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 19/08/2025 21:00

Kesim Tarihi: 19/08/2025 19:00

Açıklama: Demirkapı Mahallesi Yatman Sokak ve civarında arıza nedeniyle 19.08.2025 tarihinde 19:00 ile 21:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilecektir.

