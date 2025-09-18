Bursa BUSKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İNEGÖL

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/09/2025 16:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/09/2025 19:00

Kesim Tarihi: 18/09/2025 16:30

Açıklama: İnegöl ilçesi Mahmudiye Mah. Osmanbey caddesi müteahhit firma tarafından anahatta zarar verildiğinden dolayı 16.30 ile 19.00 arası su kesintisi yapılmıştır. Yenice, Cuma mahallesi etkilenir.

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/09/2025 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/09/2025 23:59

Kesim Tarihi: 18/09/2025 12:00

Açıklama: Demirtaş Barbaros Mahallesi ve Civarı "KIRAN TEPE POMPA DEĞİŞİMİ ARIZA SEBEBİ" Çalışmaları Nedeniyle 18.09.2025 Tarihinde 12:00 ile 23:59 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.