Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Eylül Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İNEGÖL

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/09/2025 16:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/09/2025 19:00

Kesim Tarihi: 18/09/2025 16:30

Açıklama: İnegöl ilçesi Mahmudiye Mah. Osmanbey caddesi müteahhit firma tarafından anahatta zarar verildiğinden dolayı 16.30 ile 19.00 arası su kesintisi yapılmıştır. Yenice, Cuma mahallesi etkilenir.

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/09/2025 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/09/2025 23:59

Kesim Tarihi: 18/09/2025 12:00

Açıklama: Demirtaş Barbaros Mahallesi ve Civarı "KIRAN TEPE POMPA DEĞİŞİMİ ARIZA SEBEBİ" Çalışmaları Nedeniyle 18.09.2025 Tarihinde 12:00 ile 23:59 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
ABD Başkanı Trump'tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek

Trump'tan yeni Gazze mesajı
KYK yurdundaki skandal büyüyor! Odasında kullanılmış prezervatif bulan kız öğrenci yaşadığı şoku anlattı

Yurttaki odasında prezervatif bulan kız öğrenci, yaşadığı şoku anlattı
CHP'nin Olağanüstü Kurultay kararı YSK'ya taşındı! Gözler yarın verilecek nihai kararda

CHP'nin Kurultay kararı YSK'ya taşındı! Gözler çıkacak nihai kararda
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti, ilk tepki MHP'nin ağır topundan geldi

Komisyonunda gerginlik! DEM salonu terk etti, ilk tepki MHP'den geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
''Hesap zamanı'' demişti! Ali Koç'un TFF'deki bu görüntüsüne tepki yağıyor

Ali Koç'un bu görüntüsüne tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.