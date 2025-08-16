Bursa BUSKİ su kesintisi! 16-17 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 16 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 16 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/08/2025 16:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/08/2025 17:30

Kesim Tarihi: 16/08/2025 16:10

Açıklama: Balat Mahallesi Faruk Baykal Cadde Ve Civarı "ARIZA" Nedeniyle 16.08.2025 Tarihinde 16:10 ile 17:30 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/08/2025 16:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/08/2025 17:15

Kesim Tarihi: 16/08/2025 16:00

Açıklama: Alemdar Mahallesi Yılmaz sokak ve civarı arıza çalışması nedeniyle 16.08.2025 tarihinde 16:00 ile 17:15 saatleri arasında, "SU KESİNTİSİ" yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.