Bursa BUSKİ su kesintisi! 13-14 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

MİLLET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/05/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/05/2025 19:00

Kesim Tarihi: 13/05/2025 09:30

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi; Yunusemre Bulvarı, 11 Eylül Bulvarı, Derya Caddesi, 7204. Sokak, 7202. Sokak arasında kalan bölge ve civarında, 13.05.2025 tarihinde, 09:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

YENİBAĞLAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/05/2025 15:50

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/05/2025 19:00

Kesim Tarihi: 13/05/2025 15:50

Açıklama: Osmangazi İlçesi Yenibağlar Mahallesi 1.Hayal Sokak ve civarı arıza nedeniyle 13.05.2025 tarihinde 15:50 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.