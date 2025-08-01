Bursa BUSKİ su kesintisi! 1-2 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 1-2 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Ağustos Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/08/2025 16:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 01/08/2025 19:00

Kesim Tarihi: 01/08/2025 16:00

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C2 _ B _ 22 Alt Bölgesinde Bulunan, Çamlıca Mahallesi Lefkoşa Cadde Ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 01.08.2025 Tarihinde 16:00 ile 19:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

GÜMÜŞTEPE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/08/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 04/08/2025 18:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi ve civarında, 04.08.2025 tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

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