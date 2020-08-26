Bursa, bir ilke daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Üyesi Makine Yüksek Mühendisi Mehmet Demirci, Yenişehir Otomotiv Test Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Kara Araçları Test Merkezi, Otomotiv ve Savunma Sanayi'nin gelişmesine ivme kazandıracak" diyen Demirci, TOGG'un da Bursa'da üretileceğini hatırlatarak, bu 2 önemli gelişmenin Bursa'nın sektördeki liderliğini iyice sağlamlaştıracağına vurgu yaptı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kurulması planlanan Oto Test Merkezi, MÜSİAD Bursa tarafından takip ediliyor. Geçmiş süreçte 'Otomotiv Test Merkezi' olarak adlandırılan tesisin,Otomotiv ve Savunma Sanayi Kara Araçlarının testlerinin uygulanacağı merkeze dönüşmesi kararıyla birlikte ismi de 'Kara Araçları Test Merkezi' olarak değiştirildiğini ifade eden Demirci, projede son aşamaya gelindiğine vurgu yaptı.

TSE'nin öncülüğünde uzun yıllardır devam eden 'Otomotiv Test Merkezi' proje ve fizibilite çalışmaları ile ilgili bilgileri de paylaşan Demirci, "Dünyadaki test merkezleri incelenerek en uygun ve optimum testleri içerecek şekilde fizibilite çalışmaları yapıldı. Otomotiv sektöründeki tüm araçların testlerinin yapılabilmesi değerlendirildi. Yer seçimi ve kuruluş çalışmalar için alternatif konumlar üzerinde çalışmalar yapıldı. Birçok şehir ve yerleşim yerleri, büyüklük, konum, otomotiv üretim merkezlerine yakınlık gibi kriterler değerlendirilerek Yenişehir'de yapılması kararlaştırıldı. Arazi bütünleştirme, istimlak ve diğer sorunlar giderilerek yatırıma hazır hale getirildi. Yenişehir ilçe sınırları içerisinde yer alan 4300 dönümlük arazi üzerine kurulacak merkezin bütün çalışmaları tamamlanmış ve yatırım aşamasına getirilmiştir" şeklinde konuştu.

"İSMİ 'KARA ARAÇLARI TEST MERKEZİ' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ"

Sektör paydaşlarının geniş katılımıyla oluşturulan danışma kurulunda MÜSİAD Genel Merkez adına Bursa Şubesi olarak katkıda bulunduklarını da ifade eden, Demirci, "Savunma sanayi kara araçlarının da test ve sertifikasyon ihtiyacının karşılanması için özel sektör ve savunma sanayinin ihtiyaçları birleştirildi. SSB ve TSE'nin müşterek çalışması ile ' Kara Araçları Test Merkezi'nin fizibilitesi ortaya çıkan ihtiyaçlara göre gözden geçirilerek yenilendi. Geçmiş süreçte 'Otomotiv Test Merkezi' olarak adlandırılan tesisin,Otomotiv ve Savunma Sanayi Kara Araçlarının testlerinin uygulanacağı merkeze dönüşmesi kararıyla birlikte ismi de 'Kara Araçları Test Merkezi' olarak değiştirildi" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Bursa Şubesi olarak kentin ihtiyacı olan tüm çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Demirci, "Ülkemizde üretilen bütün kara ulaşım araçlarının testlerinin bir kısmı üretici firma veya test firmaları tarafından yapılmakla birlikte hala önemli bir kısmı da yurt dışında yapılmaktadır. Araçların belirli parçaları veya tümü test ve homologasyon sürecinden geçirilerek, sertifikalandırıldıktan sonra kullanılabilmektedir. Tasarım ve üretim haklarının ülkemize ait olduğu birçok ürünümüz yurt dışına gitmekte, testlerden geçmektedir. Bu esnada da ürün ile ilgili birçok gizli bilgi yurt dışına çıkmaktadır. Ana ve yan sanayinin yurt dışına teste giden parça ve ürünlerinin bu test merkezinde test edilemeye başlanması ile birlikte büyük oranda maliyet ve zaman avantajı oluşacaktır. Zaman ile yarışılan günümüzde hem testlerin hızlı bir şekilde yapılması hem de gizli bilgilerimizin ülkemizde kalması açısında önemli bir kez daha ortaya çıkmaktadır."

İLK TESİS BURSA'DA

MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Üyesi Makine Yüksek Mühendisi Mehmet Demirci sözlerini şöyle noktaladı: "Diğer alanlarda olduğu gibi Kara Araçları Test Merkezlerinin de ilk defa Bursa da inşa edilecek olması şehrimiz açısından önemli bir gelişme olacaktır. Otomotiv Ana ve yan sanayinin ağırlıklı olarak Bursa da konumlanmış olması test merkezinin de Bursa'da oluşunu ayrıca önemli hale getirmektedir. Fizibilite ve Proje çalışmalarının tamamlandığı 'Kara Araçları Test Merkezi'nin temelinin atılması ve faaliyete başlaması sektör tarafından iştiyakla beklenilmektedir. MÜSİAD Bursa Şubesi olarak bu sürecin geçmişte olduğu gibi şimdi de sıkı takipçisi olmaya devam ediyoruz."

Kaynak: Bültenler