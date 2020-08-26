Bursa, bir ilke daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa, bir ilke daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Üyesi Makine Yüksek Mühendisi Mehmet Demirci, Yenişehir Otomotiv Test Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bursa, bir ilke daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
26.08.2020 12:00 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:04

"Kara Araçları Test Merkezi, Otomotiv ve Savunma Sanayi'nin gelişmesine ivme kazandıracak" diyen Demirci, TOGG'un da Bursa'da üretileceğini hatırlatarak, bu 2 önemli gelişmenin Bursa'nın sektördeki liderliğini iyice sağlamlaştıracağına vurgu yaptı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kurulması planlanan Oto Test Merkezi, MÜSİAD Bursa tarafından takip ediliyor. Geçmiş süreçte 'Otomotiv Test Merkezi' olarak adlandırılan tesisin,Otomotiv ve Savunma Sanayi Kara Araçlarının testlerinin uygulanacağı merkeze dönüşmesi kararıyla birlikte ismi de 'Kara Araçları Test Merkezi' olarak değiştirildiğini ifade eden Demirci, projede son aşamaya gelindiğine vurgu yaptı.

TSE'nin öncülüğünde uzun yıllardır devam eden 'Otomotiv Test Merkezi' proje ve fizibilite çalışmaları ile ilgili bilgileri de paylaşan Demirci, "Dünyadaki test merkezleri incelenerek en uygun ve optimum testleri içerecek şekilde fizibilite çalışmaları yapıldı. Otomotiv sektöründeki tüm araçların testlerinin yapılabilmesi değerlendirildi. Yer seçimi ve kuruluş çalışmalar için alternatif konumlar üzerinde çalışmalar yapıldı. Birçok şehir ve yerleşim yerleri, büyüklük, konum, otomotiv üretim merkezlerine yakınlık gibi kriterler değerlendirilerek Yenişehir'de yapılması kararlaştırıldı. Arazi bütünleştirme, istimlak ve diğer sorunlar giderilerek yatırıma hazır hale getirildi. Yenişehir ilçe sınırları içerisinde yer alan 4300 dönümlük arazi üzerine kurulacak merkezin bütün çalışmaları tamamlanmış ve yatırım aşamasına getirilmiştir" şeklinde konuştu.

"İSMİ 'KARA ARAÇLARI TEST MERKEZİ' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ"

Sektör paydaşlarının geniş katılımıyla oluşturulan danışma kurulunda MÜSİAD Genel Merkez adına Bursa Şubesi olarak katkıda bulunduklarını da ifade eden, Demirci, "Savunma sanayi kara araçlarının da test ve sertifikasyon ihtiyacının karşılanması için özel sektör ve savunma sanayinin ihtiyaçları birleştirildi. SSB ve TSE'nin müşterek çalışması ile ' Kara Araçları Test Merkezi'nin fizibilitesi ortaya çıkan ihtiyaçlara göre gözden geçirilerek yenilendi. Geçmiş süreçte 'Otomotiv Test Merkezi' olarak adlandırılan tesisin,Otomotiv ve Savunma Sanayi Kara Araçlarının testlerinin uygulanacağı merkeze dönüşmesi kararıyla birlikte ismi de 'Kara Araçları Test Merkezi' olarak değiştirildi" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Bursa Şubesi olarak kentin ihtiyacı olan tüm çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Demirci, "Ülkemizde üretilen bütün kara ulaşım araçlarının testlerinin bir kısmı üretici firma veya test firmaları tarafından yapılmakla birlikte hala önemli bir kısmı da yurt dışında yapılmaktadır. Araçların belirli parçaları veya tümü test ve homologasyon sürecinden geçirilerek, sertifikalandırıldıktan sonra kullanılabilmektedir. Tasarım ve üretim haklarının ülkemize ait olduğu birçok ürünümüz yurt dışına gitmekte, testlerden geçmektedir. Bu esnada da ürün ile ilgili birçok gizli bilgi yurt dışına çıkmaktadır. Ana ve yan sanayinin yurt dışına teste giden parça ve ürünlerinin bu test merkezinde test edilemeye başlanması ile birlikte büyük oranda maliyet ve zaman avantajı oluşacaktır. Zaman ile yarışılan günümüzde hem testlerin hızlı bir şekilde yapılması hem de gizli bilgilerimizin ülkemizde kalması açısında önemli bir kez daha ortaya çıkmaktadır."

İLK TESİS BURSA'DA

MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Üyesi Makine Yüksek Mühendisi Mehmet Demirci sözlerini şöyle noktaladı: "Diğer alanlarda olduğu gibi Kara Araçları Test Merkezlerinin de ilk defa Bursa da inşa edilecek olması şehrimiz açısından önemli bir gelişme olacaktır. Otomotiv Ana ve yan sanayinin ağırlıklı olarak Bursa da konumlanmış olması test merkezinin de Bursa'da oluşunu ayrıca önemli hale getirmektedir. Fizibilite ve Proje çalışmalarının tamamlandığı 'Kara Araçları Test Merkezi'nin temelinin atılması ve faaliyete başlaması sektör tarafından iştiyakla beklenilmektedir. MÜSİAD Bursa Şubesi olarak bu sürecin geçmişte olduğu gibi şimdi de sıkı takipçisi olmaya devam ediyoruz."

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi 3. Sayfa
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş Politika
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı 3. Sayfa
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti 3. Sayfa
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı Dünya
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Ablasını dövdüğü için eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı
Ablasını dövdüğü için eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Madde bağımlısı genç, camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi
Madde bağımlısı genç, camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ozan Güven Onur Saylak Cüneyt Arkın
Spor Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Rıza Çalımbay Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kaza Çocuk Barcelona Gaziantep
Şu an buradasınız: Bursa, bir ilke daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 12:04:37. #1.15#
title