Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun güven tazeledi

BURSA (AA) - Bursa Barosunun genel kurulunda Gürkan Altun yeniden başkanlığa seçildi.

Bursa Akademik Odalar Birliği'nde yapılan baro başkanlığı seçiminde mevcut başkan Gürkan Altun ile İrfan Koçak'ın listeleri yarıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğunluk olmaması için sandık sayısı artırılarak, 22 sandıkta 66 memur görev yaptı.

Genel kurulda, 4 bin 449 avukatın bulunduğu Bursa Barosuna bağlı 3 bin 444 avukat oy kullandı. Geçerli oyların 1894'ünü alan Gürkan Altun yeniden Bursa Barosu Başkanı oldu. Diğer aday İrfan Koçak ise 1330 oy aldı.

Gürkan Altun'un listesinde yer alan isimler şöyle:

Yönetim Kurulu: Aslı Evke Yetkin, Ayşe Gonca Gülçin, Metin Öztosun, Nazlı Ceren Şendoğan, Nilay Parlar, Özge Yılmaz Türker, Umut Mısır, Yasemin Reçber, Yener Poroy, Yıldırım Hacıoğlu.

Disiplin Kurulu: Atila Atik, Aygül Güneş, Erdem Erbey Şenyurt, Faruk Çınar, Özcan Mehmetalioğlu.

Denetleme Kurulu: Buket Gülçin Özer, Fikriye Merve Evin Kayrak, Murat Özdemir.

TBB Delege: Asude Şenol, Hüsniye Altın Yeşil, Mefharet Öztürk Ceylantepe.

YK Genç Temsilci: Ahmet Anıl Şimşek, Bora Görkem Turan, Büşra Pınar Altınoluk, Gülender Adıgüzel, Mehmet Cangül, Mert Can Çiçek, Sibel Gündüz, Ayşe Simge Demir Okuroğulları, Sungur Karaduman, Zeliha Irmak Usta.