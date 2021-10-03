Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun güven tazeledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun güven tazeledi

AA / Cem Şan - Haberler | Güncel
Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun güven tazeledi

Bursa Barosunun genel kurulunda Gürkan Altun yeniden başkanlığa seçildi.

BURSA (AA) - Bursa Barosunun genel kurulunda Gürkan Altun yeniden başkanlığa seçildi.

Bursa Akademik Odalar Birliği'nde yapılan baro başkanlığı seçiminde mevcut başkan Gürkan Altun ile İrfan Koçak'ın listeleri yarıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğunluk olmaması için sandık sayısı artırılarak, 22 sandıkta 66 memur görev yaptı.

Genel kurulda, 4 bin 449 avukatın bulunduğu Bursa Barosuna bağlı 3 bin 444 avukat oy kullandı. Geçerli oyların 1894'ünü alan Gürkan Altun yeniden Bursa Barosu Başkanı oldu. Diğer aday İrfan Koçak ise 1330 oy aldı.

Gürkan Altun'un listesinde yer alan isimler şöyle:

Yönetim Kurulu: Aslı Evke Yetkin, Ayşe Gonca Gülçin, Metin Öztosun, Nazlı Ceren Şendoğan, Nilay Parlar, Özge Yılmaz Türker, Umut Mısır, Yasemin Reçber, Yener Poroy, Yıldırım Hacıoğlu.

Disiplin Kurulu: Atila Atik, Aygül Güneş, Erdem Erbey Şenyurt, Faruk Çınar, Özcan Mehmetalioğlu.

Denetleme Kurulu: Buket Gülçin Özer, Fikriye Merve Evin Kayrak, Murat Özdemir.

TBB Delege: Asude Şenol, Hüsniye Altın Yeşil, Mefharet Öztürk Ceylantepe.

YK Genç Temsilci: Ahmet Anıl Şimşek, Bora Görkem Turan, Büşra Pınar Altınoluk, Gülender Adıgüzel, Mehmet Cangül, Mert Can Çiçek, Sibel Gündüz, Ayşe Simge Demir Okuroğulları, Sungur Karaduman, Zeliha Irmak Usta.

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun güven tazeledi

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun güven tazeledi

AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Fuat Oktay Devlet Bahçeli
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Vladimir Putin Güven Yalçın Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Münir Karaloğlu Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun güven tazeledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 21:20:18. #1.11#