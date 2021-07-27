Bursa barajlarından sevindiren haber
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Bursa barajlarından sevindiren haber

İhlas Haber Ajansı / Zafer Peker - Haberler | Güncel

Bursa barajlarından sevindiren haber Bursa'nın içme suyunu karşılayan barajların doluluk oranı sevindirdi.

Bursa barajlarından sevindiren haber

BURSA - Bursa'nın içme suyunu karşılayan barajların doluluk oranı sevindirdi. Hiç yağış olmasa bile Bursa'nın 6 ay kadar yetecek suyu olduğu belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 81, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 99 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 90 olarak tespit edildi.

Yetkililer hiç yağış olmasa bile gelecek yıl Ocak ortalarına kadar sıkıntı yaşanmayacağını belirtilirken, vatandaşların suyu her ortamda tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.

Bursa barajlarından sevindiren haber
Bursa barajlarından sevindiren haber
Bursa barajlarından sevindiren haber
Bursa barajlarından sevindiren haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zafer Peker

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