Bursa Ankara yolunda korkutan kaza

Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklendikten sonra ancak durabildi. Kazada sürücü yaralandı. Emniyet kemeri takılı olan sürücü camdan fırlamaktan kurtuldu.

Kaza Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya doğru seyir halinde olan Mustafa O. idaresindeki 16 PR 429 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendikten sonra ancak durabildi. Kazada otomobil sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, kazayla alakalı tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı