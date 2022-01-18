Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor - Haberler
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Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor

Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa-Ankara kara yolunda etkili olan kar zaman zaman ulaşımı aksatıyor.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa- Ankara kara yolunda etkili olan kar zaman zaman ulaşımı aksatıyor.

İnegöl-Bozüyük güzergahında sabah başlayan yağış sürüyor.

Kar nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı Bursa-Ankara kara yolunun Mezitler mevkisinde, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.

Trafik akışının kontrollü devam ettiği kara yoluna bağlanan ara yollarda ise ulaşım sağlanamıyor. Güzergahtaki fabrikalara gidecek bazı tırlar, yol kenarında bekletiliyor.

Ara yolların ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Tır şoförlerinden Serdal Çimen, "Saat 09.00'dan beri bekliyoruz. Yukarıda su firması var, oraya çıkacağız yol açılırsa." ifadesini kullandı.

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AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

Ankara, İnegöl, kar, Güncel, Haber

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