: Bursa 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

05.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:16

2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

İnegöl ilçesi kırsal Doğanyurdu Mahallesi'nde, akşam saatlerinde, İlhan Çakır'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden aile fertleri, koşarak evden çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangın, kısa sürede evin tamamını sardı. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmada yangın 2 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

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