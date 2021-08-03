Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanlığına Ali Özbek seçildi
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Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanlığına Ali Özbek seçildi

Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanlığına Ali Özbek seçildi
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanlığına Ali Özbek seçildi.

Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanlığına Ali Özbek seçildi.

Sendikanın 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Denetleme ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi ve ibrasının ardından seçime gidildi.

Seçimde, 161 delegenin 146'sı oy kullandı, 86 oy ile Ali Özbek başkan seçildi.

Özbek, yaptığı açıklamada, "Sendikamız ve üyelerimize katkı sağlamak, haklarını savunmak için göreve geldik. Eski başkan ve yönetimine bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Bu bir bayrak yarışı. İnşallah, bizler onlardan aldığımız bayrağı ileri götürmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yeni yönetimin Samsun'umuza, sendikamıza ve üyelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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