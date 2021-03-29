Büro Memur-Sen'de Yılmaz güven tazeledi

Sen Düzce Şubesi'nin 5. Olağan kongresi yapıldı.

Sen Düzce Şubesi'nin 5. Olağan kongresi yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Mahmut Gazi Yılmaz güven tazeleyerek tekrar başkan oldu.

Düzce'de yetkili sendika olarak çalışmalarını sürdüren Memur-Sen'in alt kollarından birisi olan Büro Memur-Sen'de 5. Olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Memur-Sen Düzce İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen kongrede Divan başkanlığını Memur-Sen İl temsilcisi Ömer Faruk Çelebi, Şaban Coşkun ile Cihan Özal yaptı. Tek liste ile yapılan kongrede mevcut başkan Mahmut Gazi Yılmaz tekrar seçilerek güven tazeledi. Yapılan seçim sonrasında Başkan yardımcılığına Yılmaz Yıldırım, Arif Balıkçı, Mustafa Enis İnan, Yunus Sivrikaya, Cemalettin Yıldız ve Altuğ Kuru seçildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı