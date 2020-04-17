Burnout: Paradise Remastered, Switch için Yazın Satışa Sunulacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Burnout: Paradise Remastered, Switch için Yazın Satışa Sunulacak - Haber
Nintendo, Teknoloji

Burnout: Paradise Remastered, Switch için Yazın Satışa Sunulacak

Burnout: Paradise Remastered Switch için yazın sonunda çıkışını gerçekleştirecek. Yarış oyunu meraklısı konsol sahiplerinin sabırsızlıkla bekledikleri oyun için resmi bir tarih duyurusu yapılmış değil.

17.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:53
Burnout: Paradise Remastered, Switch için Yazın Satışa Sunulacak

Burnout: Paradise Remastered Switch için yazın sonunda çıkışını gerçekleştirecek. Yarış oyunu meraklısı konsol sahiplerinin sabırsızlıkla bekledikleri oyun için resmi bir tarih duyurusu yapılmış değil. Ne var ki Nintendo eShop, 19 Haziran 2020 tarihine işaret koymamız gerektiğini gösteriyor.

Burnout: Paradise Remastered, geçtiğimiz ayın mini Nintendo Direct sunumunda, sürpriz bir şekilde Switch için de duyurulmuştu. Nintendo konsolu için özel olarak optimize edilecek olan Burnout: Paradise Remastered, 60 FPS akıcılıkta yüksek çözünürlüklü kaplamalar, bir takım teknik geliştirmeler ve rahat oynanış sunacak. Ayrıca Big Surf Island, Burnout Bikes ve Cops and Robbers dahil sekiz indirilebilir içerik paketinin tamamı ve yüz otuz kadar araba ile içerik anlamında da kayıpsız olarak Switch sahipleri ile buluşacak.

Electronic Arts ve Criterion Games şu an için oyunun Switch konsoluna çıkış tarihini resmi olarak duyurmuş değiller. Sadece bu yıl içerisinde çıkacağı söyleniyor ama görünüşe göre o kadar da uzun bir süre beklememiz gerekmeyecek.

Burnout: Paradise Remastered Switch için ne zaman çıkacak?

Oyun sektörüyle ilgili olarak yaptığı önemli sızıntılar ile ünlenen Wario64, Birleşik Devletler eShop sayfasında Burnout: Paradise Remastered Switch versiyonunun net çıkış tarihinin yazılı olduğunu fark etmiş. Buna göre, Switch sahibiyseniz takviminizdeki 19 Haziran 2020 tarihine bir işaret koyun derim. İşin ilginç yanı şu ki on iki yıl önce çıkmış olan oyun için $49.99 gibi bir fiyat belirlenmiş. Bu da Türk lirasına çevirdiğinizde yaklaşık olarak 350 TL oluyor.

Burnout Paradise Remastered is releasing on Switch on June 19th according to the eShop pic.twitter.com/O2RnP3IRVd

— Wario64 (@Wario64) April 17, 2020

Her ne kadar tam bir Burnout: Paradise deneyimi yaşatacak olsa da, yukarıda da bahsettiğim gibi son derece eski bir oyununun son dönemde çıkmış olan bir oyun ile aynı fiyat etiketine sahip olması tamamıyla tartışmaya açık. Muhtemelen birçok oyuncu indirimin gelmesini bekleyecektir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi Haber
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haber
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı Haber
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haber
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı Haber
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haber
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı ortaya çıktı
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol...
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza...
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım
Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım
Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı
Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü
Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kibariye Deniz Seki Halil Sezai Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ergin Ataman Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: Burnout: Paradise Remastered, Switch için Yazın Satışa Sunulacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 19:42:05. #1.15#
title