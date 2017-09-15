Burma'nın Washington Büyükelçisi ABD Dışişleri Bakanlığına Gitti

Burma'nın Washington Büyükelçisi Aung Lynn'in ABD Dışişleri Bakanlığına giderek Müsteşar Yardımcısı Patrick Murphy ile görüştüğü bildirildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Büyükelçi Lynn'in Dışişleri Bakanlığına "resmi olarak" çağrılmadını kaydetti.



Sözcü, Burma elçisinin Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Patrick Murphy'nin daveti üzerine bakanlığa gittiğini belirterek, iki diplomatın görüştüğünü söyledi.



Murphy'nin hafta sonunda ise Burma'ya gideceğini kaydeden Sözcü Nauert, "Görüşülecek konular içinde daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması, gazetecilerin bölgeye girişinin sağlanması ve Arakan bölgesindeki yaşananlar üzerine kaygılarımız olacak." ifadesini kullandı.



AA muhabirinin görüştüğü üst düzey bir yetkili, Amerikalı diplomatın Burma hükümetiyle yapılacak görüşmede "sert bir dil" kullanacağını belirtti.