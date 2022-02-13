Burj Al Khalifa gökdeleni, Türk bayrağıyla aydınlandı - Haberler
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Burj Al Khalifa gökdeleni, Türk bayrağıyla aydınlandı

AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine 14-15 Şubat'ta gerçekleştirmeyi planladığı Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi, Dubai'de bulunan, dünyanın en yüksek binası Burc Halife'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Türk...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine 14-15 Şubat'ta gerçekleştirmeyi planladığı Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi, Dubai'de bulunan, dünyanın en yüksek binası Burc Halife'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Türk bayrağı ile birlikte "Hoş Geldiniz" yazısı yansıtıldı.

Burj Al Khalifa gökdeleni, Türk bayrağıyla aydınlandı

Burj Al Khalifa gökdeleni, Türk bayrağıyla aydınlandı

Burj Al Khalifa gökdeleni, Türk bayrağıyla aydınlandı

AA - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, Zayed El Nahyan, Dubai, Güncel, Haberler

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