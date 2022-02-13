Burj Al Khalifa gökdeleni, Türk bayrağıyla aydınlandı
AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine 14-15 Şubat'ta gerçekleştirmeyi planladığı Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi, Dubai'de bulunan, dünyanın en yüksek binası Burc Halife'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Türk...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine 14-15 Şubat'ta gerçekleştirmeyi planladığı Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi, Dubai'de bulunan, dünyanın en yüksek binası Burc Halife'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Türk bayrağı ile birlikte "Hoş Geldiniz" yazısı yansıtıldı.