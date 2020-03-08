Burhaniyeli Arıcılar Platformu toplantısına katıldı Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Arıcılar Platformu toplantısına ev sahipliği yaptı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Arıcılar Platformu toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye Arıcılar Birliği Eski Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu'nun başkanlığındaki toplantıda, Türk Tarım, Gıda, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu kurulduğu açıklanırken, sorunların çözümü için bu güne kadar yapılanlar anlatıldı ve arıcılara müjdeler verildi.



Türkiye Arıcılar Birliği Eski Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Cumhuriyet Mahallesindeki kafede Edremit Körfezindeki arıcılar ile bir araya geldi. Toplantı başlamadan önce, saygı duruşu yapıldıktan sonra İstiklal Marşı okundu. Daha sonra da, Emekli İmam Ali Osman Aydoğdu Kur-an okurken, Abdullah Kıymaz da dua yaptı. Arıcılara seslenen Mustafa Sarıoğlu, Arıcılık Genel Müdürlüğünün kurulması için girişimde bulunduklarını söyledi. Dünya çam balı üretiminin yüzde 95'inin Türkiye'de olduğunu anlatan Sarıoğlu, arıcılık yapanların arı gibi olmalarını istedi. Gıdanın olmadığı yerde insanların yok olmaya mahkum olduğunu anlatan Sarıoğlu, balın tenekesinin 400 liranın altında satılmayacağını anlatırken, arıcılıkta yerli ırklara önem verilmesini istedi. Arıcılığın meslek olarak tanımlanmasını istediklerini anlatan Sarıoğlu, tarımda, hayvancılıkta ve arıcılıkta radikal kararların alınması gerektiğini söyledi. Sektörün disiplin altına alınması gerektiğini anlatan Sarıoğlu, arıcıların basit usulde vergi mükellefi olacağını söyledi. Sorunların özümü için Platform oluşturduklarını anlatan Mustafa Sarıoğlu, "Tüzüğümüz hazırlandı. 7 aydır sahalardayız. Federasyon oluşturacağız. Federasyon olarak Türk tarımının ve gıdanın hizmetinde olacağız. Milletimiz son yıllarda gıda ile sessizce zehirlenmektedir Tarımın problemlerinin çözüp geçmişte olduğu gibi kendi kendine yeten bir ülke ve hatta eski günlerden daha iye duruma gelmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Türk Tarım Gıda, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu önümüzdeki günlerde hizmete başlayacak. Bunun için sahalardayız. Bu gün de Burhaniye'deyiz. Toplantımıza katılan tüm aracı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." dedi. Akın Beyhanlı da, "Bu gün Arıcılık Platforma toplantısında Mustafa Sarıoğlu ile bir araya geldik. Balda kalitenin artması ve bal fiyatlarının iyileşmesi yönünde müjdeler verildi. Böylelikle vatandaşlar kaliteli bal yerken, arıcıların da yüzleri gülecek" dedi. Aydın Kunter de, "Biz Türkiye Arcılar Birliği olarak arıcılık ve hayvancılık destekleri üzerine platform oluşturduk. Arı olmazsa. domates, biber, elma ve portakal olmaz diyoruz. Arı olmazsa hayat olmaz diyoruz. Arıyı yaşatabilirsek insanlarda yaşar. Hedefimiz arı ile Türk tarımını bütünleştirmek. Bundan Türk tarımı ve hayvancılığı kazançlı çıkacaktır" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA