Burhaniye Öğretmenevi bir otelde hizmet verecek Balıkesir'in Burhaniye ilçe merkezindeki binasının depreme dayanıksız olduğu belirlenen öğretmenevi Ören Mahallesi'nde deniz kıyısında kiralanan bir otelde hem turizme hem de öğretmenlere hizmet verecek.

Balıkesir'in Burhaniye ilçe merkezindeki binasının depreme dayanıksız olduğu belirlenen öğretmenevi Ören Mahallesi'nde deniz kıyısında kiralanan bir otelde hem turizme hem de öğretmenlere hizmet verecek.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, 10 Şubat 2020 tarihinde hizmete ara veren Burhaniye Öğretmenevinin geçici olarak kiralanan bir otel binasında hizmete başladığı belirtildi.

Yeni hizmet binasını ziyaret eden ilçe kaymakamı Hüseyin Öner, Öğretmenevi Müdürü Aydın Gülten'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öner, "Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tüm tedbirlere ve kararlara riayet edilen, hijyen konusunda sorunu olmayan bir konukevine sahip olmak ilçemiz turizmi için çok önemli." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA