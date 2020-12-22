Burhaniye'de zeytin sineğine karşı organik tuzaklar kullanılacak
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Burhaniye'de zeytin sineğine karşı organik tuzaklar kullanılacak

22.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:09
Burhaniye'de zeytin sineğine karşı organik tuzaklar kullanılacak

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin sineği zararlısına karşı organik tuzak satışına başlandı.

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin sineği zararlısına karşı organik tuzak satışına başlandı. Organik tuzağın ruhsat aldığını anlatan Ziraat Mühendisi Kadir Karakuş, tuzak sayesinde zeytinlerin sineğe karşı ilaçlanmasına gerek kalmayacağını söyledi.

Burhaniye'de Ziraat İlaçları satışı yapan Ziraat Mühendisi Kadir Karakuş, zeytin sineği zararlısının ürüne büyük zarar verdiğini söyledi. Eski yıllarda zeytin sineğine karşı uçakla ilaçlama yapıldığını anlatan Kadir Karakuş, "İlaçlama yapılmadığı yıllarda sinek zararından dolayı zeytin yağında büyük kalite kayıpları meydana gelmektedir. Geçtiğimiz sezonda da ilaçlama yapılmamasına karşın zeytin yağında kalite çok iyi. Bunu da sıcak havalara ve kuraklığa borçluyuz. Uçakla ilaçlama yapılmadığı yıllarda üreticiler yer aletleriyle ilaçlama yapmaktadırlar. Ancak, bu organik tuzaklar sayesinde zeytin sineği ilaçlamasına gerek kalmayacak. Bu tuzaklar zeytin sineğini kendine çekmektedir. Böylelikle, zeytin sineği ürüne zarar verememektedir. Tuzaklardan dekara 5 adet asılınca sorun çözülmektedir. Temmuz ayında ağaçların güney yönlerine asılacak bu tuzaklar zeytin sineği zararını önleyecektir. Tuzakların tanesi de 45 liradan satılmaktadır" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de zeytin sineğine karşı organik tuzaklar kullanılacak
Burhaniye'de zeytin sineğine karşı organik tuzaklar kullanılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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