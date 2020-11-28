Burhaniye'de metruk ev yandı
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Burhaniye'de metruk ev yandı

28.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 28.11.2020 13:57
Burhaniye'de metruk ev yandı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde metruk ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde metruk ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. 

Burhaniye ilçesi Memiş Mahallesi'ndeki Sezai Kalay'a ait metruk evde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek, çevre evlere sıçramadan yangını söndürdü.Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Burhaniye'de metruk ev yandı
Burhaniye'de metruk ev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY

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