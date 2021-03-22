Burhaniye'de Kaymakam Memiş şehit ailesini ziyaret etti
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Burhaniye'de Kaymakam Memiş şehit ailesini ziyaret etti

22.03.2021 13:12 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:17
Burhaniye'de Kaymakam Memiş şehit ailesini ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, Eşi Gülcan Memiş ile birlikte şehit ailesini ziyaret etti.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, Eşi Gülcan Memiş ile birlikte şehit ailesini ziyaret etti. Kaymakam ve eşi, Tunceli'de 1999 yılında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Kamil Aşık'ın Pelitköy mahallesindeki evine gitti.

Kaymakam ve Eşi, şehit babası Fehmi Aşık ve annesi Gülşen Aşık'ı Pelitköy Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Kaymakam İlyas Memiş, Şehidin anne babasının hal hatırını sorarak devletimizin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehit babası Fehmi Aşık ve annesi Gülşen Aşık, Kaymakam Memiş ve Eşi Gülcan hanıma teşekkür etti.. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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