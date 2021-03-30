Burhaniye'de Kaymakam Memiş öğrencilerle kırmızı çizgi çizdi
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Burhaniye'de Kaymakam Memiş öğrencilerle kırmızı çizgi çizdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Burhaniye'de Kaymakam Memiş öğrencilerle kırmızı çizgi çizdi

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, öğrencilerle birlikte trafikte yaya etkinliğine katıldı.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, öğrencilerle birlikte trafikte yaya etkinliğine katıldı. 'Öncelik hayatın, Öncelik yayanın' başlıklı broşürlerin de dağıtıldığı etkinlikte sürücüler uyarılırken, yayalara öncelik vermeleri istendi.

Saip Hoca Bulvarında düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam İlyas Memiş, yaya geçidi üstünlüğü konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Kaymakam Memiş, "Sürücülerimiz yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamalı ve yayalara öncelik vermeli. Bunun için farkındalık oluşturmak gayesi ile bu etkinliği düzenledik. Etkinlik sırasında yaya geçitleri ile okul geçitlerine Belediyemizin desteği ile hep birlikte kırmızı çizgiler çizdik. Ekinliğe katılanlara teşekkür ediyorum" dedi. Etkinliğe katılan öğrencilerde mutluluklarını dile getirdi. Ayşe Akpınar Kız meslek Lisesi öğrencilerinden Nazlı Karadağ, "Öncelik her zaman yayanın olmalı. Bizde kırmızı çizgiler çizerek farkındalık oluşturmak istedik." dedi. Merve Karakuş ise, "Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Sürücülerden yayalara öncelik vermelerini rica ediyorum" dedi. Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik ile daire müdürleri ve sivil toplum örgütü başkanları ile öğrenciler katıldı. - BALIKESİR

Burhaniye'de Kaymakam Memiş öğrencilerle kırmızı çizgi çizdi
Burhaniye'de Kaymakam Memiş öğrencilerle kırmızı çizgi çizdi
Burhaniye'de Kaymakam Memiş öğrencilerle kırmızı çizgi çizdi
Burhaniye'de Kaymakam Memiş öğrencilerle kırmızı çizgi çizdi
Burhaniye'de Kaymakam Memiş öğrencilerle kırmızı çizgi çizdi
Burhaniye'de Kaymakam Memiş öğrencilerle kırmızı çizgi çizdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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