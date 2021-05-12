Burhaniye'de Kaymakam Memiş hemşirelere teşekkür belgesi ve gül verdi
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Burhaniye'de Kaymakam Memiş hemşirelere teşekkür belgesi ve gül verdi

Burhaniye'de Kaymakam Memiş hemşirelere teşekkür belgesi ve gül verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burhaniye ilçesinde, Hemşireler Günü kutlanırken, Kaymakam İlyas Memiş, hemşerilere teşekkür belgesi ve gül verdi.

Burhaniye ilçesinde, Hemşireler Günü kutlanırken, Kaymakam İlyas Memiş, hemşerilere teşekkür belgesi ve gül verdi. İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşirelerle bir araya gelen Memiş, hemşirelerin bir yıldan beri olağanüstü gayret gösterdiklerini söyledi.

Burhaniye'de Hemşireler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Kaymakam İlyas Memiş, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşirelere teşekkür belgesi ve gül takdim etti. Eski Hastane binasında sağlık personeli ile bir araya gelen Kaymakam İlyas Memiş, hemşirelerle sağlık memurlarına birer gül ve ardından da teşekkür belgesi verdi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen ve müdürlükte görevli hemşirelere teşekkür eden Kaymakam İlyas Memiş, "Hepinizi tebrik ediyorum. Bir yıldan bu yana olağanüstü gayret gösteriyorsunuz. Gününüzü kutluyorum. İnşallah, bu pandemi kısa sürede biter" dedi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen'de hemşirelere teşekkür etti. - BALIKESİR

Burhaniye'de Kaymakam Memiş hemşirelere teşekkür belgesi ve gül verdi
Burhaniye'de Kaymakam Memiş hemşirelere teşekkür belgesi ve gül verdi
Burhaniye'de Kaymakam Memiş hemşirelere teşekkür belgesi ve gül verdi
Burhaniye'de Kaymakam Memiş hemşirelere teşekkür belgesi ve gül verdi
Burhaniye'de Kaymakam Memiş hemşirelere teşekkür belgesi ve gül verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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