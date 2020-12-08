Burhaniye'de iki mahalle daha kısmî karantinada
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Burhaniye'de iki mahalle daha kısmî karantinada

08.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:11
Burhaniye'de iki mahalle daha kısmî karantinada

Burhaniye ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs hastalığı görülen kırsal Dutluca ve Kuyumcu mahallelerinde kısmi karantina uygulanmasına karar verdi.

Burhaniye ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs hastalığı görülen kırsal Dutluca ve Kuyumcu mahallelerinde kısmi karantina uygulanmasına karar verdi. Burhaniye'de kısmi karantina uygulanan mahalle sayısı 6'ya çıktı.

Kaymakam İlyas Memiş'in başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar ile Dutluca'da 7, Kuyumcu'da ise 9 haneye karantina uygulanmaya başlandı. Karar da şunlara yer verildi: "Kırsal mahallelerimizde vak'aların görülmesi, artışa meyilli olması nedeniyle, hastalığın yayılmasının önüne geçebilmek için; vak&a ile birlikte ikamet eden temaslıların bulunduğu hanelerin ve vak'a ile temaslı olan farklı hanelerde ikamet eden kişilerin bulunduğu hanelerin izolasyon süreleri bitene dek hane karantinasına alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararın ilgili kurumlar tarafından takip edilmesi, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir"

Ağacık, Taylıeli, Çoruk ve Sübeylidere mahallelerinde de kısmi karantina uygulaması devam ediyor. - BALIKESİR

Burhaniye'de iki mahalle daha kısmî karantinada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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