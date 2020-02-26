Burhaniye'de hileli tartıya geçit yok
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Burhaniye'de hileli tartıya geçit yok

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediye ekipleri pazarda hileli tartanlara savaş açtı.

26.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:30
Burhaniye'de hileli tartıya geçit yok

'in ilçesinde, belediye ekipleri pazarda hileli tartanlara savaş açtı. Pazar girişlerine konan tartı kontrol noktaları ilgi görürken, tartıda hile yapanlar hakkında işlem yapılacağı açıklandı.


Burhaniye'de Belediye Başkanlığının, Pazartesi, Cuma ve Cumartesi pazarlarında oluşturduğu tartı kontrol noktaları ilgi gördü. Pazar denetimlerine ağırlık veren belediye zabıtası, vatandaşlardan şüphelendikleri durumlarda tartı kontrol noktalarını kullanmalarını istedi. Burhaniye de pazarların ilgi gördüğünü anlatan Zabıta Erhan Kaya, "Pazar girişlerinde tartı kontrol noktaları oluşturduk. Vatandaşlar satın aldıkları ürünün tartısından şüphelendiklerinde buradaki teraziyi kullanabilirler. Tartıda hile yapanlar hakkında yasal işlem yapılmaktadır" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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