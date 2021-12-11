BURHANİYE'DE DEVELER KIYASIYA GÜREŞTİ - Haberler
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BURHANİYE'DE DEVELER KIYASIYA GÜREŞTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde 23'üncüsü düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri'nde, rakipler kıyasıya güreşti.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde 23'üncüsü düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri'nde, rakipler kıyasıya güreşti. Bazı develerin güreş sırasında alandan kaçması heyecan yarattı.

Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi'nde düzenlenen 23'üncü Geleneksel Deve Güreşleri'ne Türkiye'nin farklı illerinden 300'e yakın deve katıldı. Kıran kırana gerçekleşen güreşlerde heyecanlı anlar yaşandı. Develer rakiplerine karşı baskın gelmeye çalışırken, bazı develer ise güreşler sırasında alandan kaçtı. Güreşler sonunda dereceye giren deve sahiplerine kupaları takdim edildi.

15 aylık çocuğu ve eşiyle güreşlere gelen Yusuf Keskin, deve güreşlerini merakla takip ettiğini ve fırsat buldukça ailesiyle birlikte geldiğini söyledi.

BURHANİYE'DE DEVELER KIYASIYA GÜREŞTİ

BURHANİYE'DE DEVELER KIYASIYA GÜREŞTİ

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