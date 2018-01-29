Burhaniye'de Deve Güreşleri Yapıldı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 14'üncü Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında düzenlenen ve tahminen 900 yıllık bir geleneğin devamı olan deve güreşleri büyük bir heyecana sahne oldu. Dün güzellik yarışmasında boy gösteren 160 deve, bugün de kıran kırana güreşti.

Burhaniye Belediyesi'nin düzenlediği 14'üncü Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Festivali ilçede iki gün renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Dün gelin gibi süslenerek düzenlenen güzellik yarışmasında boy gösteren develer, bugünde arenada kıran kırana güreş yaptı.

Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mümin Ertuğran ve AK Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal ile birlikte yaklaşık 10 bin kişinin izlediği güreşlerde, büyük coşku yaşandı. Bazı develer kıran kırana güreşirken, bazı develer ise arenaya çıkmak istemedi. Arenanın çevresini piknik alanına çeviren vatandaşlar, güneşli havada eğlenceli bir gün yaşadı.

Sunucu Emrecan Mayacı'nın saha içinde yaptığı milli ve manevi değerleri öne çıkaran konuşması izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Güreşlere 160 deve katılırken, Ege ve Marmara'nın yanı sıra Antalya yöresinden de izleyiciler güreşleri izledi. Kupa güreşi yapan develerin ödüllerini, Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal verdi.

Katılımcılara teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner, "Bugün hava çok güzel. Katılım çok güzel. Dün develerin güzellik yarışmasını yaptık. Bugün de güçleri ile yarışıyorlar.Güreşlerin, kütür etkinlikleri kapsamında yararlı olduğunu düşünüyorum. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Devecilere kupalarını veren Belediye Başkanı Necdet Uysal da,"Yörede 900 yıldır bu gelenek devam etmektedir. Şu anda Antalya'ya kadar geniş bir bölgeden katılımcılar var. Bugün hava güzel. Yaklaşık 10 bin kişi güreş izliyor. Geçen yılda ilgi fazlaydı. Bu geleneği devam ettirmeye kararlıyız. İnşallah, her şey daha güzel olacak ülkemiz adına. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Tunay Yanbakan da, festivalin çok renkli geçtiğini ve160 devenin kıran kırana güreştiğini söyledi. Katılımcılara teşekkür etti. - Balıkesir