05.09.2019 22:51

Burhaniye' de çalılık yangını korkuttu

Vatandaşlar yangın yerinde kalan arı kovanlarını kurtarmak için zamanla yarıştı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan ot yangını çalılıkları tutuşturunca büyük korku yaşandı.

Öğretmenler Mahallesi'nde meydana gelen ot yangını çalılıkları tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Yangına, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 4 araçla müdahale ederken, yangın mahalleyi duman altında bıraktı. Arif Özlü adlı vatandaş yangın mahallinde kalan arı kovanlarını kurtarmanın derdine düşerken, Nedim Taşdemir de elindeki hortumla evinin etrafındaki kuru otları ıslattı. İş makinelerinin de görev aldığı yangın 2 saatlik bir çalışmanın ardından söndürülürken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Elinde hortumla koşuşturan Nedim Taşdemir, "Yangın çok dağıldı. Yangın evime sıçramasın diye kuru otları ıslatıyorum. İnşallah, söner de bizde rahat bir nefes alırız" dedi.

Kaynak: İHA