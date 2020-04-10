- Burhaniye'de belediye ambulanslar için dezenfekte alanı oluşturdu
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Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Balıkesir, Burhaniye, Yerel

- Burhaniye'de belediye ambulanslar için dezenfekte alanı oluşturdu

- Burhaniye'de belediye ambulanslar için dezenfekte alanı oluşturdu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun önlemler alınırken, pazarlarda dezenfeksiyon stantları oluşturuldu ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

10.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:29
- Burhaniye'de belediye ambulanslar için dezenfekte alanı oluşturdu

- Burhaniye'de belediye ambulanslar için dezenfekte alanı oluşturdu

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun önlemler alınırken, pazarlarda dezenfeksiyon stantları oluşturuldu ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıldı. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ilçede görev yapan ambulanslar için dezenfekte alanı oluşturdu.

Belediye şantiyesinde oluşturulan dezenfekte alanında 7/24, görevden dönen ambulanslar dezenfekte ediliyor. Korona virüs nedeniyle birçok kamu kurumu ve ticari kuruluşta dezenfeksiyon çalışması yapıldığını anlatan Belediye Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan, "Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri olarak şantiye alanımızda dezenfeksiyon alanı oluşturduk. 7/24 esasına uygun olarak şantiye alanımızda özel ambulanslar ve 112 ambulansları ile cenaze nakil araçlarını dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızı kurallara uymaya çağırıyoruz" dedi.

- Burhaniye'de belediye ambulanslar için dezenfekte alanı oluşturdu

Kaynak: İHA

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- Burhaniye'de belediye ambulanslar için dezenfekte alanı oluşturdu
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