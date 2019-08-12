Burhaniye'de bayramlaşma töreni yapıldı

12.08.2019 13:49

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, resmi bayramlaşma töreni Belediye Gençlik Merkezi bahçesinde yapıldı. Bayramlaşma törenine, Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, CHP'li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreni ilgi gördü. Yüzlerce vatandaş daire müdürleri, sivil toplum örgütü başkanları ve siyasi parti temsilcileri ile bayramlaşırken coşku yaşandı. Belediye Başkanlığı törene katılanlara çay ikram etti. Törende bir konuşma yapan Kaymakam Hüseyin Öner, katılanlara teşekkür etti. Bayramların birik ve beraberliğe vesile olduğunu anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, "Bayramlar birlik beraberlik dayanışma günleridir. İslam aleminin birlik ve beraberliğine neden olmaktadır. Buradaki bayramlaşmanın ardından huzurevi, emniyet müdürlüğü ve hastane ziyaretlerimiz olacaktır. Hepinizi bu ziyaretlere de katılmaya bekliyorum. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA