Burhan Şeşen & Dilhan Şeşen Konseri 5 Mayıs Cumartesi Zorlu'da
Dilhan Şeşen, 5 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'da Zorlu'da müzik severlerle buluşacak.
Efsanevi müzik grubu Gündoğarken'in solisti Burhan Şeşen ve akustik cover şarkılarla yeni neslin beğenisini kazanan kızı Dilhan Şeşen, 5 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'da Zorlu'da müzik severlerle buluşacak.
Sanatçı Burhan Şeşen ve kızı Dilhan Şeşen'in Zorlu Center Meydan Katı Park alanında sahne alacağı bu özel konserin konuğu şarkıcı ve söz yazarı Nilipek olacak.
Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı'nda gerçekleşecek konser, herkesin ücretsiz katılımına açık olacaktır.